شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تقييم الطلاب بامتحانات الترم الأول فى المنهج بالكامل والان مع تفاصيل الخبر
وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد وانتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023، فيما
أوضحت الوزارة الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 / 2024، عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي:-
- بدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024 .
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024 .
- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 .
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024 .
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024 .
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024 .
- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.
- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.
- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس8 فبراير 2024 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.
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