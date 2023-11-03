شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تقييم الطلاب بامتحانات الترم الأول فى المنهج بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تقييم الطلاب فى امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقه يناير المقبل سيكون فى المنهج كاملاً وفق خطة توزيع مناهج ومقررات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أنه لا حذف للمناهج خاصة بعد تخفيفها وفق اللجان التى تم تشكيلها قبل بدء العام الدراسي وراجعت المناهج المطورة للمرحلة الابتدائية وتم تخفيف المقررات الدراسية.

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد وانتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023، فيما

أوضحت الوزارة الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 / 2024، عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي:-

- بدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024 .

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024 .

- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 .

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024 .

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024 .

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024 .

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس8 فبراير 2024 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.