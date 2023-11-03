شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: ممتن للرئيس السيسى لخروج الأمريكيين من غزة ونرفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل الهائل الذي قامت به مصر في تسهيل آلية خروج المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب من غزة.

اكد بلينكن في تدوينة له عبر منصة إكس أنه يجري التركيز بشدة على حل الدولتين ورفض الترحيل القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة.