شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يرفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار ويكتفى بالبنزين حرصا على محدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودى الدخل.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
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