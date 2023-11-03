السيسي يرفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار ويكتفى بالبنزين حرصا على محدودى الدخل

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

محمد يوسف

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