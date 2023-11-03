شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد أسعار البنزين..80 بـ10جنيهات و92 بـ11.50جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بتحديد أسعار المواد البترولية، وشملت تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك 1000 قرش ، وتحديد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا شامل الضريبة على القمية المضافة.

كما شمل القرار تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة .