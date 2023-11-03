شكرا لقرائتكم خبر عن قطار LRT من و إلى العاصمة الإدارية.. مواعيد الرحلات والخط الثالث للمترو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 مواعيد قيام أخر قطار LRT من والى العاصمة الإدارية، وكذلك مواعيد اخر قطار بالخط الثالث للمترو وموعد التقائه بخطى المترو الأول والثانى.
القطار الكهربائى الخفيف LRT :
قيام أخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة الفنون والثقافة 21:30 م
قيام أخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة المعرفة 21:45 م
قيام آخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة الي عدلي منصور 22:05 م
قيام آخر قطار من محطة مدينة المعرفة الي عدلي منصور 22:10 م
الخط الثالث للمترو :
قيام أخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات 11:31 م
قيام أخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 12:05 ص
يتم مقابلة أخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 12:00 ص
يتم مقابلة أخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص
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