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قطار LRT من و إلى العاصمة الإدارية.. مواعيد الرحلات والخط الثالث للمترو

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 مواعيد قيام أخر قطار LRT من والى العاصمة الإدارية، وكذلك مواعيد اخر قطار بالخط الثالث للمترو وموعد التقائه بخطى المترو الأول والثانى.

القطار الكهربائى الخفيف LRT :

قيام أخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة الفنون والثقافة 21:30 م

قيام أخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة المعرفة 21:45 م

قيام آخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة الي عدلي منصور 22:05 م

قيام آخر قطار من محطة مدينة المعرفة الي عدلي منصور 22:10 م

الخط الثالث للمترو :

قيام أخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات 11:31 م

قيام أخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 12:05 ص

يتم مقابلة أخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 12:00 ص

يتم مقابلة أخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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