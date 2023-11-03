شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر نوفمبر 2023، حيث أشارت إلى انتظام الصرف من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية ويستفيد من منظومة السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد ببطاقات التموين.

وعلى جانب آخر تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% - 25% وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.