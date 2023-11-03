شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بعيد الصحافة القبطية 3 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الصحافة القبطية يوم 3 ديسمبر المقبل، حيث تنظم الكنيسة الاحتفالية السنوية "الصحافة والدوريات القبطية".

وكان قداسة البابا تواضرس الثانى قد افتتح معرضًا للمجلات والصحف والدوريات القبطية التي صدرت عبر المائة وخمسين سنة الماضية البالغ عددها أكثر من 360 مجلة وصحيفة مسيحية، والمجلات والصحف التي شملتها الاحتفالية، هي مدارس الأحد صدرت عام 1947 (75 سنة)، وزد وطني صدرت عام 1958 (64 سنة)، ومرقس صدرت عام 1962 (60 سنة)، ورسالة الكنيسة صدرت عام 1963 (59 سنة)، والكرازة صدرت عام 1965 وصارت منذ عام 1972 المجلة الرسمية للكنيسة (57 سنة).