شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الأهداف الاستراتيجية لمستقبل الأمن الغذائى المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر
وهناك عدد من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائى المصرى نتعرف عليها فى التقرير التالى:
1- الحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة واحتوائية، وفي ذات الوقت تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية، للحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتقليل فجوة الاستيراد، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
2- توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة والشباب.
3- إقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة.
4- تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.
5- التكيف مع التغيرات المناخية.
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