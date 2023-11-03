شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: توفير اللقاحات والأمصال بفاكسيرا بسعر اقتصادى ولكافة الفئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف الفيل رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ويتم توفيرها للكبار والصغار بسعر اقتصادى.

وتابع الفيل، شركة فاكسيرا تلعب دورا وطنيا فى توفير وتصنيع اللقاحات المختلفة لتحول مصر لمركز إقليمى للقاحات ، مشيرا إلى أنه تم توفير لقاحات الأنفلونزا ولقاحات طلاب المدارس وذلك لحماية الطلاب من المضاعفات الخاصة بالأمراض المعدية.

وكان الدكتور شريف الفيل رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، أشار إلى أهمية لقاح الإنفلونزا الموسمية فى توفير الحماية من عدة سلالات لفيروسات الإنفلونزا، علما بأنه يتم مراجعته سنويا من قبل منظمة الصحة العالمية، حيث تقرر السلالات التى يجب أن تتواجد فى اللقاح سنويا ومن الوارد أن يتغير اللقاح كل عام عن الذى يسبقه وفقا لتحورات الفيروسات التى يتم رصدها، حتى يتم تصنيع اللقاح بخصائص ومكونات محددة تضمن الوقاية من الفيروسات التى تسبب الإصابة بنزلات الإنفلونزا.