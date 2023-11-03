مصطفى الفقي: حماس "علمت" على إسرائيل في 7 أكتوبر



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن حركة حماس أرادت تدمير فكرة قدرات اسرائيل التي لا تهزم خلال السنوات الأخيرة، قائلا: "حماس يوم 7 اكتوبر كانت عايزة تعلم على اسرائيل وفكرة قدرتها التي لا تهزم"، موضحا أن اسرائيل خلال السنوات الاخيرة ارتكبت فظائع من ترويع وخطف ومنع الصلاة في المسجد الاقصى.

وأضاف مصطفى الفقي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن هناك جرائم وفظائع في السنوات الاخيرة، موضحا أن ما قامت به حركة حماس يوم 7 اكتوبر لم يأتي من فراغ ولكن تراكم كبير من الضغوط الاسرائيلية، وقد يكون ما حدث بسوءه وظلاميته وقهره مقدمة للتفكير ويحدث شيء ما لصالح القضية.

واستكمل: فوجئنا أن رد الفعل أقل تعاطفا مع الفلسطينيين هذه المرة عن السنوات السابقة، وفي رد فعل مختلف من دول أوروبا عن كل مرة وخاصة في فرنسا وألمانيا، وامريكا الراعية الحقيقية لإسرائيل وسياستها وبايدن يقابل ونتنياهو كأنه ابنه وتيار اليمين في العالم كله يتسلل الى الحكومات.