شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تصحيح امتحانات الشهر لصفوف النقل بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس تواصل تقييم التلاميذ باختبار شهر أكتوبر للأسبوع الثانى على التوالى، حيث بدأت الاختبارات الأسبوع الماضى وتستمر هذا الأسبوع، فيما أوضحت الوزارة أن المدارس تقوم بتصحيح امتحانات الشهر لصفوف النقل وتعريف أولياء الأمور بنتائج التقييم، مشددة على أن الامتحان هدفه قياس نواتج التعلم الحقيقة المرتبطة بمنهج شهر أكتوبر الماضى.

وكانت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت مواصفات امتحانات شهر أكتوبر فى مادة العلوم للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس» للعام الدراسي الحالي 2023/2024، موضحة أنه يتم تخصيص زمن الاختبار جزء من الحصة نصف ساعة، مشيرا إلي أن درجة الاختبار 15 درجة تتضمن 3 أسئلة و8 مفردات كالتالي:

- السؤال الأول: موضوعي يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة باجمالي 6 درجات.

- السؤال الثاني: موضوعي يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة بإجمالي 6 درجات .

- السؤال الثالث: مقالي بسيط 2 مفردة ويتم تخصيص درجة ونصف للمفردة الواحدة بإجمالي 3 درجات .