شكرا لقرائتكم خبر عن 85 % من القراء يؤيدون مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بترشيد استخدام المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بترشيد استخدام المياه؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بترشيد استخدام المياه. وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بترشيد استخدام المياه، بينما عارض 15% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بترشيد استخدام المياه.

نتيجة الاستطلاع

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز