شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تحميك من حادث حريق السيارة المفاجئ على الطريق.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، إنفوجراف عن السيارات التى تتعرض للحريق بالطرق بشكل مفاجئ، وعن أسباب اشتعال حريق بالسيارة، خلال قيادتها، التى يعتبر منها أسباب بشرية يتسبب فيها شخص ما، ومنها أسباب ميكانيكية بسبب الإهمال في بعض الصيانات أو خطأ بدون إرادة، ويوضح ”الخليج 365” كيفية التعامل مع هذه الحرائق.

أسباب نشوب الحريق في السيارة:

1- إهمال الصيانة الدورية لجميع أجزاء السيارة.

2- مشاكل في النظام الكهربائي بالسيارة.

3- تصادم السيارة مع أي جسم صلب، أو مع السيارات الأخرى، مع وجود تسريب للوقود.

4- نقص الماء في الردياتير (خزان الماء أو المبرد).

5- خلل في نظام العادم، لأن عادم السيارة هو المسؤول عن إخراج الغازات الضارة من المحرك.

6- تسرب البنزين آو السولار يسبب اندلاع حريق بالسيارة، خاصة مع ارتفاع درجات حرارة السيارة والشكمان.

كيفية التعامل مع حريق السيارة:

1- ركن السيارة إلى جانب الطريق اليمين.

2- توقف محرك السيارة، وفصل الكهرباء تماما عن أي مواد أخرى قابلة للاشتعال.

3- اخراج جميع الركاب، قبل انتقال الحريق إلى داخل الصالون.

4- الابتعاد عن السيارة وابعاد جميع المارة قدر الإمكان.

5- تنبيه السيارات التي ستمر بجانب السيارة المشتعلة، عن طريق وضع مثلث تحذير أمامها.

6- استخدام طفاية الحريق لمواجهة النيران مع ترك مسافة كافية.

7- الاتصال بالطوارئ سريعا ومحاولة أبعاد السيارات المجاورة للسيارة المحترقة.