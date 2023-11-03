شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية": صافرات الإنذار تدوى فى موقع كيسوفيم بغلاف غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن دوي صافرات الإنذار انطلق في موقع كيسوفيم بغلاف غزة، وذلك بحسب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وكانت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، قد أفادت أن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 20 مستوطنة إسرائيلية.

وسُمع منذ قليل دوي صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان، حيث سقط صاروخ على مستوطنة العاد وسط الأراضي المحتلة، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية".