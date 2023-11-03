شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقصف عمال القبور فى بيت لاهيا شمال غزة واستشهاد 10 فلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 10 فلسطينيين على الأقل، اليوم الجمعة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من عمال القبور في مقبرة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف شرق بلدة القرارة شمال خان يونس، وشرق محافظة الوسطى، شرق قطاع غزة.

وتواصل مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن والعشرين على التوالي، على قطاع غزة، مخلفا الآلاف من الشهداء والجرحى ودمارا كبيرا في الممتلكات والبنى التحتية.