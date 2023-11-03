شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: بحوث الصحراء ينظم قافلة تنموية لدعم مزارعي نويبع بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ مركز بحوث الصحراء قافلة تنموية زراعية في نويبع بمحافظة جنوب سيناء، حيث اشتملت على أنشطة متعددة لدعم أهالى هذه المناطق وذلك بتنفيذ قافله زراعيه بالتعاون مع مديرية الزراعة بجنوب سيناء حيث اشتملت على زيارات للعديد من مزارع الزيتون والنخيل وحقول الخضر وعقد ندوات للتعريف بالممارسات الزراعية ، وقافلة مكافحة الآفات والأمراض النباتية التى تهدد هذه الزراعات حيث تم الفحص والتشخيص وتقديم المبيدات اللازمة للمزارعين وتعريفهم بأهم الممارسات الزراعية الصحيحه طبقا للظروف البيئيه بمنطقة نويبع.

وذكر مركز بحوث الصحراء أنه تم تنفيذ العديد من الزيارات لبساتين نخيل البلح وفحصها لتحديد إصابات سوسة النخيل الحمراء وتدريب المزارعين على العمليات الزراعية الواجب تنفيذها في هذه الفترة بما يضمن الحفاظ على النخيل. وايضا تم إجراء تحليل لمياه الآبار لتحديد نسبة الملوحة والمساعدة في تحديد المحاصيل المناسبة وفقا لملوحة مياه الري هذا بالاضافه الى تنفيذ ،قافلة بيطرية لصغار المربين تم خلالها إجراء الفحص الطبي والكشف والتشخيص وتقديم العلاج للحيوانات المزرعية وتقديم نماذج الاعلاف المركزه لتحسين الحاله الغذائيه الاغنام والماعز كما تم تنفيذ نماذج زراعة الازولا كبدائل الاعلاف المركزه لتغذية الدواجن وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء.

وصرح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أن هذه القافلة تأتي امتدادا للدور التنموي الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء في تنمية المجتمعات الصحراوية ، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تكثيف الجهود في إطار من التشاركية مع سكان المناطق الصحراوية لتعزيز صمودهم خاصة في ظل العديد من التحديات ومنها تغير المناخ ومحدودية الموارد المائية، فيما أكد الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث الصحراء بجنوب سيناء ان المركز حريص على تطييق مخرجات البحوث والدراسات بما يخدم أهالينا في هذه المناطق ومواكبة للاهتمام المتواصل في تنمية سيناء في مختلف المجالات الزراعية والاجتماعية. هذا وقد استمرت اعمال القوافل التنموية الزراعية البيطرية على مدار ثلاثة أيام متواصلة ضمن سلسلة من القوافل والزيارات الميدانية التى ينفذها مركز بحوث الصحراء بالتزامن مع الجهود البحثية والعلمية في كافة ربوع الصحارى المصرية.



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جانب من زيارة مركز بحوث الزراعة