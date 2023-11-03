محافظ الجيزة: متابعة يومية للتأكد من التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن

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القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية بعدد من السلاسل التجارية لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية"، التى أطلقها الدولة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطن.

واطمأن المحافظ من المواطنين على توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وأسعار مخفضة، وجودة عالية؛ لتلبية احتياجات المواطنين.

وحرص محافظ الجيزة خلال جولته على تفقد أحد المخابز البلدية بشارع المطار بحي إمبابة للوقوف على جودة الخبز والتأكد من التزامه بالمواصفات والأوزان المحددة ومدى رضاء المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أن هناك متابعة يومية للتأكد من التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع والالتزام بنسب التخفيضات المعلنة بالمبادرة على السلع الأساسية.

وثمن المحافظ الدور الإيجابي للمبادرة ومردودها على المواطنين فى ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، لافتا إلى أن هذه المبادرة تؤكد على وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة بتكثيف حملات المتابعة اليومية، للتأكد من توافر السلع الغذائية بكميات كافية وطبقا للأسعار المعلنة، ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة وأشرف بكر رئيس حي إمبابة ورمضان عماره رئيس حي المنيرة وهالة غريب مدير مديرة التموين والعميد أحمد صقر مدير مباحث التموين.



محافظ الجيزة



متابعة محافظ الجيزة



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