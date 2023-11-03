شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: تثبيت سعر السولار لحماية محدودى الدخل لتأثيره على نقل السلع والركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمدى عبد العزير المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين فى السوق المحلى، جاء لتقليل الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع فى ظل ارتفاعات أسعار الطاقة بشكل عام عالميًا.

وأضاف "عبد العزيز"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه فيما يتعلق بقرار تثبيت سعر السولار جاء لرفض القيادة السياسية زيادة السعر حرصًا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل سواء الركاب أو البضائع وحماية لمحدودى الدخل والتى ستتأثر بشكل مباشر لما له من تأثير على أسعار السلع والخضروات.

وتابع حمدى عبد العزيز، أن المتغيرات العالمية والإقليمية والمؤشرات الإقتصادية التى كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التى تخطت 90 دولار للبرميل، وأيضا مع اتخاذ منظمة "أوبك بلس" الاستمرار بتخفيض الإنتاج وكذلك ارتفاع تكاليف شحن الناقلات البترولية وارتفاع التكاليف فى دول العالم لافتا أن اتخاذ القرار جاء حماية لمحدود الدخل.

وذكر المتحدث باسم وزارة البترول، أنه يوجد بدائل اقتصادية للبنزين، وهو الغاز الطبيعى والذى يبلغ تكلفته النصف من سعر البنزين المكافئ له وكذلك التيسيرات المقدمة من وزارة البترول للمواطنين لتحويل سياراتهم للغاز الطبيعى حيث أن الغاز الطبيعى وقود اقتصادى وموفر وآمن ويساهم فى انخفاض نسبة الانبعاثات الكربونية والتحول للاقتصاد الأخضر ، لافتا أنه يوجد حاليا 1000 محطة لتموين السيارات بالغاز علي مستوي الجمهورية، بالإضافة الي توافر مراكز تحويل السيارات للغاز الطبيعى في كافة المحافظات.

وأشار حمدى عبد العزيز، إلى الحوافز المقدمة للمواطنين فى عمليات تحويل السيارات للغاز الطبيعى فى إطار التخفيف لتفادي الآثار السلبية الشديدة الناتجة عن الأحداث السياسية والمؤثرة على العالم أجمع.

وقال "عبد العزيز"، إن وزارة البترول تنفذ عدد من المشروعات لزيادة الإنتاج من البنزين والسولار منها ما تم الانتهاء منها ومنها الجارى تنفيذه والتى تعمل على الحد من التأثير السلبى لما يحدث بالعالم والتوابع الاقتصادية شديدة التأثير على العالم.

وتابع عبد العزيز، أنه من ضمن المشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع انربك بالاسكندرية لإنتاج البنزين عالى الاوكتين ومصفاة المصرية للتكرير ومجمع انتاج البنزين بأسيوط، لافتا أنه مع بداية العام الجديدة سيتم افتتاح مشروع توسعات مصفاه ميدور.