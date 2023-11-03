شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. لجنة تسعير المنتجات البترولية تحرك سعر البنزين وتثبيت السولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة إعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم 03 / 11 / 2023 لتصبح كالآتى: 10 جنيهات للتر البنزين 80، و11.50 جنيه للتر البنزين 92، و12.50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

أعلنت وزارة الاوقاف، افتتاح ( 18 ) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 3 / 11 / 2023م، منها ( 17 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 288 ) مسجدًا منها ( 217 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 71 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 3/ 11/ 2023 م عدد (11310) مساجد ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (201) مليون جنيه. تنتهى المحكمة الإدارية العليا، من المدة الزمنية المحددة للفصل فى الطعون على الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر الجارى، حسب الجدول الزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات. 7 نوفمبر.. الإدارية العليا تنتهى من مدة الفصل فى الطعون على انتخابات الرئاسة

لجنة تسعير المنتجات البترولية تعلن تحريك أسعار البنزين وتثبيت سعر السولارالأوقاف: افتتاح 18 مسجدا بمديريات الجيزة والفيوم وأسوان والبحيرة وسوهاج

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إنه جارٍ تنفيذ أكثر من 3500 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة الخدمات الإقليمية بمدينة العاشر من رمضان، وكذا جارٍ تنفيذ نحو 4300 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بحي الزقازيق الجديدة. قال الدكتور شريف الفيل رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ويتم توفيرها للكبار والصغار بسعر اقتصادى. وزارة الصحة: توفير اللقاحات والأمصال بفاكسيرا بسعر اقتصادى ولكافة الفئات أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء مرحلة التحويلات للطلاب بين المدارس وبعضها بالعام الدراسى الجديد، مشددة على أن انتهاء مرحلة التحويلات تعمل على استقرار وانضباط الدراسة، خاصة مع انطلاق تقييمات الشهر لصفوف النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى العام، مشددة على أن التحويلات التي تلقتها المدارس تمت في إطار الكثافات المتاحة حسب السن وحسب طبيعة كل مدرسة سواء خاصة أو رسمية لغات، إضافة إلى موافقات الوزير التي حددها القانون بـ" 10% فوق الكثافة الطلابية. وزارة التربية والتعليم: انتهاء تحويلات الطلاب بالعام الدراسى الجديد

الإسكان: تنفيذ 7800 وحدة بمساحة 90 مترًا بالعاشر من رمضان

قال مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح البري، إن هناك تدفق المساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة مستمر، لافتا إلى أن حاملوا الجنسيات المزدوجة وجهوا الشكر إلى مصر على تسهيل دخولهم. الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا والعظمى فى القاهرة 30 درجة قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد استقراراً للأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية، ويؤثر على الطقس امتداد مرتفع جوي بالطبقات العليا للجو يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس بشكل كبير. الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا والعظمى فى القاهرة 30 درجة

"القاهرة الإخبارية": استمرار تدفق المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة