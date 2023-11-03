شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: يجب حماية المدنيين فى غزة ووقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال انتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إن بلاده تقف بقوة جانب إسرائيل، مشددا على أن لديها الحق فى الدفاع عن نفسها، متابعا: "ليس علينا مسئولية لما حدث يوم 7 أكتوبر الماضي".

جاء ذلك خلال لقاء مع الرئيس الإسرائيلي على هامش زيارته إلى إسرائيل، مؤكدا على أنه يجب حماية المدنيين فى غزة ووقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات لمن يحتاج إليها، وفى كل لحظة نفكر فى الرهائن.