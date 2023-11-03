شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: توسع نظام التفتيش الإلكترونى لمتابعة تطبيق معايير سلامة العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل، إنه لضمان تحقيق سلامة وصحة العمال وتوفير بيئة عمل آمنة، فإنها تبذل جهود عن طريق نظام التفتيش الإلكتروني لمتابعة إلتزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية، حيث تم إعداد نظام تفتيش إلكتروني لنشاط السلامة والصحة المهنية بحوسبة 127 مكتبا، وجاري حوسبة كافة مكاتب السلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها 280 مكتبا.

وأشارت وزارة العمل، إلى أنها تتباع إحكام الرقابة والتفتيش على المنشآت للتحقق من تطبيق أحكام القانون في مجال السلامة والصحة المهنية من خلال: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض هذه المنشآت بتحرير محاضر بلغت 464,754 محضر، وإجراء" 43,830 " قياس مخاطر بيئة عمل بالمنشآت، والبحث والتحقيق في 1185 مرض مهني على مستوى الجمهورية، والبحث والتحقيق في 2318 حادث جسيم على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أنها تعمل على إنفاذ القانون من خلال العديد من الآليات أهمها: التفتيش على أماكن العمل، حيث ترتكز رسالة تفتيش العمل في المقام الأول على توعية وإرشاد طرفي الإنتاج الي كيفية تطبيق أحكام القانون بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل ويكفل الحماية اللازمة للعمال وأصحاب العمل، لذلك يقوم المفتش في أغلب المخالفات بتوضيح المخالفة ومنح المنشأة مهلة لتوفيق أوضاعها، بالتزامن مع حوسبة عدد " 100 " مكتب من مكاتب التفتيش، وإعداد " قوائم مراجعة " لكافة الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل على السواء، وتدريب المفتشين على استخدام أجهزة التابلت وقوائم المراجعة ،وتنظيم حملات تفتيش على المنشآت.