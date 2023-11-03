الداخلية تكشف حقيقة غلق "سجل مدني" الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما نُشر عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً التماس لإعادة تشغيل سجل مدني الحوامدية بالجيزة عقب غلقه لفترة لتجديده.

ويشار إلى أنه تم إدراج سجل مدني الحوامدية الرئيسي ضمن مرحلة التطوير ونقل الأعمال والخدمات بشكل مؤقت إلى سجل مدني أبو النمرس، بالإضافة إلى تقديم الخدمات للمواطنين قاطني دائرة قسم شرطة الحوامدية من خلال سجلي "أبو النمرس – البدرشين" وسوف يتم إعادة تشغيل مقر السجل المدني بالحوامدية فور الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير.