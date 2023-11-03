أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل تدريبية بعنوان "مكافحة الإرهاب والتطرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران :

اضطلعت أكاديمية الشرطة "المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام" في مصر بتنظيم فعاليات ورشة العمل التدريبية بعنوان "مكافحة الإرهاب والتطرف" بالتعاون مع قدرة إقليم شمال إفريقيا ضمن القوة الإفريقية الجاهزة والتي عقدت على مدار 4 أيام خلال الفترة من 28 إلى31 أكتوبر الجاري بحضور 36 مشاركاً من مسئولى الأمانة التنفيذية والدول الأعضاء بالقدرة وممثلي التجمعات الأفريقية الأخرى.

واستهدفت ورشة العمل نقل الخبرات الوطنية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف للمشاركين من الدول الشقيقة والصديقة بهدف تنمية وبناء قدرات الكوادر الإفريقية لتحقيق السلم والأمن المستدام في إفريقيا، حضر الورشة نخبة من الخبراء في المجالات ذات الصلة حيث تم تناول عدة موضوعات متصلة بالتنظيمات الإرهابية بالقارة الإفريقية والإرهاب العابر للحدود فضلاً عن بعض الموضوعات أبرزها "الحروب المستحدثة واستخدام الجماعات الإرهابية في إسقاط الدول وكيفية مواجهتها - التجربة المصرية الرائدة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف".

وفي ختام فاعليات الورشة التدريبية أصدرت الأمانة التنفيذية للقدرة تقرير ختامي تضمن عدة توصيات أبرزها إقامة مزيداً من الفعاليات التدريبية التي تتناول مواضيع مكافحة الإرهاب والتطرف لتبادل الخبرات بين الدول والآليات الإقليمية - ضرورة توجيه موارد الدول إلى برامج تعليمية تساهم في تطوير مهارات التفكير وتعزيز الوعي والذي يمكن أن يؤدى دوراً حاسماً في الحد من قابلية الشباب للتأثر برسائل الجماعات الإرهابية - وضع تشريعات وطنية للحد من انتشار ظاهرة الإرهاب ومكافحته باستراتيجيات طويلة الأمد تأخذ في الحسبان كل المسارات.

وأعرب المشاركون عن امتنانهم لما تم تقديمه من مادة علمية ثرية وما أظهره المشاركون من اهتمام خلال النقاشات والمداخلات التي أسهمت في خروج الفعالية في أفضل صورها وذلك لما تتمتع به الشرطة المصرية من خبرات تراكمية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وما تقدمة من دعم متواصل للكوادر الشرطية من الدول الشقيقة والصديقة فى القارة الإفريقية.