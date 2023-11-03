"الأرصاد" تكشف توقعات الطقس غدا السبت: أمطار تصل لرعدية بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 4-11-2023، والأحوال الجوية.

وقالت الأرصاد، في بيان الجمعة، إنه يسود غدا السبت طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد الشمالية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 40 % تقريبًا، على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر، خفيفة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20 % تقريبًا، على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأعلنت سقوط شبورة مائية من الرابعة إلى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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