البيت الأبيض يشيد بدور الرئيس السيسي في فتح معبر رفح لخروج الرعايا الأجانب من غزة

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القاهرة - سامية سيد - أشاد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض يشيد بدور الرئيس السيسي في فتح معبر رفح لخروج الرعايا الأجانب من قطاع غزة، وفق "إكسترا نيوز".

وأعرب كيربي عن تقدير الولايات المتحدة للدور المهم للرئيس السيسي في هذا الشأن، منوها بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سبق ووجه الشكر والتقدير للرئيس السيسي لدوره في هذا الملف.

وفي تصريحات سابقة، قال جون كيربي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تأمل خروج جميع المحتجزين في قطاع غزة، مشيرا إلى ضرورة تبني العديد من الهدنات الإنسانية لإخراج المدنيين من غزة.

وأضاف:"نحتاج لتكثيف الجهود الدبلوماسية بشأن هدن محتملة في غزة، ونبحث السماح بهدن في غزة للإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية".