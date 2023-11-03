شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: القانون يحظر حرق المخلفات الزراعية ويلزم بإعادة استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، أن قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، وضع عدة آليات وضوابط لإعادة استخدام ومعالجة المخلفات الزراعية، وحظرإلقا ؤها في المجاري المائية أو حرقها أوالتخلص منها في غير الأماكن المخصصة لها، وضرورة إعادة استخدامها اوالتخلص منها بشكل آمن.

وأوضح العربى في تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن قانون المخلفات الزمت بعض بنودة بضرورة توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية، بالإضافة الى ضرورة إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها، بالإضافة لاتخاذ حائزى المخلفات ومن ينجم عنهم المخلفات ، جميع التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في أماكن مخصصة لذلك تحددها الجهات الإدارية المختصة.

وأشار العربى الى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادربالقانون رقم 202 لسنة 2020، والتي حددت عدد من الإجراءات التي يلزم علي الجهات الإدارية المختصة، اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية، وآليات نقل تلك المخلفات إلي المواقع الخاصة لمعالجتها، وأيضا آليات التمويل والحوافز الاقتصادية، من اجل تعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفـت الزراعية ، وان الجهاز يختص بالتنسيق مع الجهاز للإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة لهذه المخلفـات.

ومن جانبه شدد الدكتورعلى أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة على أن الدولة لن تتوانى فى إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بحرق قش الأرز، مؤكدا على استمرار الوزارة بالتنسيق ومعاونة شركاء العمل بالمنظومة فى العمل على السيطرة على مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة والمعروفة إعلاميا بالسحابة السوداء، و أن الوزارة تعمل بكل طاقتها فى هذا الملف خلال هذه الأيام التى تتزامن مع موسم جمع الارز، ومتابعة عدم حرق المزارعين لقش الأرز، والمساعدة في جمعها من الحقول، منعا لزيادة نسبة الملوثات في الهواء في تلك الفترة من كل عام

يذكر أن وزارة البيئة، خلال الفترة الماضية ، وبالتحديد من شهر سبتمبر واكتوبر 2023 تشن حملات مكثفة لمتابعة التخلص الامن من المخلفات الزراعية وعدم حرقها، ضمن المنظومة المتكاملة لادارة المخلفات الزراعية ومنها قش الارز ضمن موسم حصاد الارز، والتى يتسبب حرقها فى زيادة الانبعاثات وتكوين ما يسمى اعلاميا بالسحابة السوداء.