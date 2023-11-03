شكرا لقرائتكم خبر عن ديسمبر.. بدء المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام فى 11 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد مرسى المدير التنفيذي للمبادرات الرئاسية لصحة المرأة والأورام، خلال مؤتمر قسم علاج الأورام بطب عين شمس، المنعقد حاليا بالقاهرة، إن المبادرات الرئاسية فى الأورام تغطى جميع أنواع الأورام التى يمكن الكشف المبكر عنها مثل سرطان الثدى، والكبد، والرئة، والبروستاتا، والقولون، وعنق الرحم.

وأضاف، إن سرطان الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم أنهينا المرحلة الأولى منها ومعنى ذلك أنها مستمرة ولن تتوقف، موضحا، إن مبادرات الأمراض المزمنة مستمرة، وفى ديسمبر سنبدأ المرحلة الثانية فى 11 محافظة، وفى شهر مارس وأوائل ابريل سنبدأ فى الــ 7 محافظات الباقية، وسنكون بالتالى فى شهر ابريل قد غطينا جميع المحافظات، لـ 6 أورام حيث يتم الكشف المبكر فى الوحدات الصحية كما إنه يتم العلاج مجانا تماما.

وأشار إلى إنه بعد ذلك سنأخذ الخطوة التالية فى التشخيص والعلاج التى تقوم بها الدول المتقدمة حيث سنبدأ نعمل التحاليل الجينية المعقدة و نتعامل مع المجتمع فى توعيته بالعادات السيئة مثل برنامج الإقلاع عن التدخين، حيث سيكون البرنامج ثابت وأى شخص يمكن التسجيلفيه من خلال موقع 100 مليون صحة، أو الاتصال برقم" 15335 "بالإضافة إلى أنه موجود فى الوحدات الصحية كلها.

وأشار إلى إنه فى الكشف المبكر فى شهر أبريل سيكون متاحا ليس فقط فى الوحدات الصحية مثلما عملنا فى مبادرة سرطان الثدى وانما سيكون متاح فى جميع المستشفيات.