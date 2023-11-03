شكرا لقرائتكم خبر عن القمر الأحدب قرب التوأمان فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربي مساء اليوم الجمعة 03 نوفمبر 2023 القمر الأحدب المتناقص مقترناً بالنجم بولكس حيث سيفصل بينهما درجتان عند الساعة 11:21 مساء بتوقيت مكة بإلإضافة للنجم كاستور وهما المع نجوم كوكبة التوأمان.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن بولكس و كاستور من النجوم البراقة وهما ليسا كما يبدوان فالنجم بولكس ذهبي اللون و النجم كاستور أبيض نقي ويمكن ملاحظة ذلك التباين في الألوان عند استخدام المنظار.

إضافة لذلك فهما نوعين مختلفين من النجوم، فالنجم كاستور هو نجم ساخن أبيض اللون يضم ثلاثة أزواج من النجوم الثنائية أو ستة نجوم مرتبطة ببعضها البعض من خلال جاذبيتها.

أما بولكس فهو نجم منتفخ بارد برتقالي وهو أقرب نجم ضخم إلى الأرض وهذا النجم انتفخ وتضخم في مرحلة شيخوخته.

لقد عُرف بولكس و كاستور عبر حضارات عديدة منذ القديم وعلى الرغم أنهما يظهران مرتبطان فهما ليسا قريبين من بعضها البض ولا مرتبطان بأي شكل ولكنهما على طول خط الرؤية نفسه كما يشاهد من الأرض.

هذان النجمان يمكن رصدهما بسهولة في سماء الليل ولا يوجد نجمان اخران براقان يظهران بالقرب من بعضها البعض ظاهرياً بهذا الشكل .