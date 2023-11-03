شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يعلن تنظيم مؤتمر إنساني 9 نوفمبر بشأن الحـرب في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنظيم مؤتمر إنساني في 9 نوفمبر بشأن الحرب في غزة، وذلك وفقا لخبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى أكثر من 9 آلاف شهيد وأكثر من 25 ألف جريح.