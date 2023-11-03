شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر يعقدون اجتماعا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأردنية، إن وزير الخارجية الأردني ووزراء خارجية الإمارات والسعودية، وقطر، ومصر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعقدون اجتماعاً غدا السبت حول الوضع فى غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويعقد الوزراء بعد ذلك اجتماعاً مشتركاً مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.