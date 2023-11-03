مسؤول سابق بالبترول يكشف تكلفة إنتاج السولار في مصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عقب الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، على رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب الحكومة برفع أسعار السولار، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى أسعار الوقود سنجد أن منتج السولار هو أغلى منتج بترولي في السوق العالمي.

وأشار "يوسف"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن تكلفة إنتاج السولار في مصر يصل إلى 18 جنيهاً للتر، ويتحملها قطاع البترول، لافتًا إلى أن الحكومة كان لديها رغبة في زيادة سعر السولار ولكن الرئيس السيسي إنحاز لمحدودي الدخل ورفض زيادته.

وأضاف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أنه يجب أن يعتمد المواطنون على استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، حيث سيوفر له الكثير، وتقدم الدولة تسهيلات على عملية تحويل السيارة من استخدام الوقود إلى الغاز الطبيعي.

من جانبه قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ العلوم السياسية، ومعاون رئيس الوزراء السابق، أن أسعار النفط شهدت قفزة عالميا، ولكن الرئيس السيسي قرر تثبيت سعر السولار حفاظا على محدودي الدخل، حيث إذا حدثت زيادة في سعر السولار ستحدث زيادة في كل شيىء.

وقال إن قرار الرئيس السيسي بشان تثبيت سعر السولار قرار حكيم، مثمنا توجيه الرئيس بترشيد الانفاق من الوقود، مشددا على أهمية استغلال دعوات مقاطعة المنتجات الأجنبية في تشجيع المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.