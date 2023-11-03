مصطفى بكري يعلق على تصريحات حسن نصر الله بشأن حرب غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن تصريحات حسن نصر الله أمين عام حزب الله، بأن يأتي الحكام وزوجاتهم يقفون أمام معبر رفح، هي تصريحات شعبوية، وهدفها إيجاد مبررات لأن حزب الله لا يستطيع التدخل بشكل مباشر.

وأضاف "بكري"، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد" مساء الجمعة، أن مصر تبذل كل الجهود من أجل إدخال المساعدات، ولا تحتاج مزايدات أو الدفاع من أحد، وتقدم كل ما تستطيع لإنقاذ الشعب الفلسطيني.

وتابع مقدم حقائق وأسرار، أن مصر تلعب دورًا مهمًا للغاية تجاه الشعب الفلسطيني، ومصر تواجه معركة قوية، وإغراءات عديدة من أجل تصفية القضية الفلسطينية، ومصر ترفض بشكل قاطع كل ما يدور حولها من ضغوط وما إلى ذلك، رافضا تصريحات حسن نصر الله الشعبوية التي ليس لها أي أساس من الواقع.