متحدث البترول: لجنة التسعير التلقائي أقرت الزيادة بعد مقارنة أسعار السوق العالمي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإبقاء على سعر السولار، ويصبح ثابتاً عند 8.25 جنيه، جاء لصالح محدودي الدخل.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الجمعة، أن منتج السولار مهم جدا فيما يتعلق بنقل البضائع والركاب بالنسبة للنقل الجماعي والميكروباص والأتوبيس، موضحا أن الرئيس السيسي كان حريصا على تثبيت سعر السولار، بينما حدثت زيادة في أسعار البنزين، وفقاً للجنة التسعير.

وأشار حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن الزيادات اتخذتها لجنة التسعير التلقائي، يوجد بها مسئولين من وزارتي البترول والمالية، لافتا إلى أن اللجنة عندما قارنت الأسعار؛ وجدت ارتفاعا في أسعار خام برنت، لأن السوق العالمي يشهد حالة من عدم الاستقرار، نتيجة الأحداث في غزة وروسيا وقرارات منظمة "أوبك +".