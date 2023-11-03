شكرا لقرائتكم خبر عن النساء تلعب دورا رئيسيا قى مواجهة المناخ.. لأنهن الأكثر تضررا "تفاصيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول فى وزارة البيئة أنه لعبت المرأة المصرية، دورا مميزا في مواجة تغير المناخ، خاصة في قمة المناخ التي استضافتها مصر نهاية 2022 في شرم الشيخ cop27، سواء على المستوى اللوجيستى او التنفيذي، في مختلف الابعاد والمبادرات التنفيذية بالقمة، حيث أثبتت قدرتها على الإنجاز حين حصلت على مساحات عادلة للمشاركة.

واضاف المصدرفى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يعد تمكين المرأة وتزويدها بالإمكانيات والمهارات والقدرات اللازمة، أحد أهداف التنمية المستدامة التي اتفق عليها المجتمع الدولي، وقدمت مساهمات كبيرة في ملفات بيئية بعينها ، في عدد من المشروعات حيث ان المرأة تدعم العمل المناخى، حيث تعد قضية التغيرات المناخية من القضايا التى تمس قلب المجتمعات والشعوب على حد سواء الدول النامية او المتقدمة، لكن دائما الفئات الاكثر ضعفا من النساء والاطفال والمسنين يكونوا عرضة للضرر والخطر بنسب اكبر.

وشدد المصدرقائلا:" تواجه العديد النساء فى جميع انحاء العالم الاثار السلبيية التى تنجم عن الكوارث البيئية والظواهر الطبيعية، وطبقا لكافة المحادثات والابحاث والدراسات فان النساء هن الأكثر تضررا من تغير المناخ حيث وصفتهن الدراسات بانه الفئات الاكثر ضعفا هن والأطفال، مشيرا الى انه قدمت المرأة مشروعات ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، سواء في المرحلة الأولى قبل قمة المناخ cop27، حيث تم تقديم 976 مشروعا للمرأة والمناخ بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أو في المرحلة الثانية قبل كوب 28.