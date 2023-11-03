شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تستعرض فعالياتها خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى السيد عبد الفتاح السيسي، لقاءات وفعاليات الحملة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الحملة عبر صفحتها الرسمية،"حملتنا الانتخابية حملة جامعة ومرنة، تستهدف جميع المصريين، وتولي اهتماما خاصا بالشباب والمرأة، وحريصة على الحوار مع جميع الكتل الحية في المجتمع المصري، للخروج بمشهد لائق يحترم الجميع".