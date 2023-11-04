شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البترول: العالم يشهد زيادة كبيرة فى أسعار الطاقة بسبب الأوضاع السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن زيادة اسعار البنزين سببها حدوث زيادات كبيرة في أسعار الطاقة والمنتجات البترولية والزيت الخام الذي يتم استيراد جزء منه، نتيجة الظروف السياسية والحرب.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية عن زيادة اسعار البنزين : "تلك الأسباب أدت إلى زيادة كبيرة في أسعار المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج".

وقال: "هناك لجنة لتسعير تم تشكيلها منذ عام 2019، وهذه اللجنة تدرس كل الظروف الموجودة، وهناك معادلة سعرية، وأهم شيء في تلك المعادلة، هو التغير في سعر الصرف، وسعر خام برنت بالنسبة للزيت الخام".

وتابع: "اللجنة اجتمعت وطبقت المعادلة وكان من المفترض أن المنتجات كلها تزيد، وبالطبع الرئيس بسبب ظروف الطبقات الأقل قدرة، أمر بأن يتم تثبيت أسعار السولار، لأنه يدخل في نقل السلع والركاب والطبقات الأقل قدرة هي المستهلك".

وقال: "المحافظين الآن يقومون بمتابعة التطبيق، ويقومون بعمل الرقابة اللازمة على المواقف، خاصة وأن السولار لم يزد سعره".