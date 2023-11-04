شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فروق غذائية بين اللبن البقرى والجاموسي.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد حمدى مدير إدارة المجازر والتفتيش بسوهاج، إن هناك عدة فروق بين اللبن الجاموسي واللبن البقرى، مشيرا إلى أن اللبن المُعلب كله "بقرى"، موضحا أن الأطفال قبل 5 سنوات، ممنوع منعا باتا أن يشربوا اللبن البقرى، لارتفاع نسبة الأملاح به، بالإضافة إلى انخفاض قيمته الغذائية كثيرا عن الجاموسى، ويفقدهم مواد كثيرة للبناء الجسدي والعصبي ليست موجودة إلا في اللبن الجاموسي.

وعدد حمدى، الفروق بين نوعى اللبن، قائلا:

1- اللون: الجاموسي ناصع البياض والبقري أبيض مصفر، القوام البقري أخف.

2- الدهون: الجاموسي أعلى لكن دهونه نافعة ومهمة جدًا لوجود الفيتامينات وسهولة امتصاصها، ولا تسبب ارتفاع بالكوليسترول.

3- الصلاحية: الجاموسى أطول لاحتوائه على إنزيم بيروكسيداز الذى يمنع حموضة اللبن وفساده بسرعة، لكن البقري أقصاه يومين.

4- البروتينات: الجاموسي أعلى بمراحل كبيرة جدا من البقري، خاصة الأحماض الأمينية اللي يحتاجها الأطفال في بداية عمرهم للبناء بشكل سليم، لذا فإن الجاموسي رغم إن سعراته أعلى إلا أنه يفضل استخدامه فى الريجيم لأنه يحتاج إلى وقت أطول فى الهضم ويعطى إحساس بالشبع مدة أطول ويقاوم الجوع، وبالتالي يعوض الفرق في السعرات الحرارية.

5- نسبة المياه: البقرى 90% منه ماء، الجاموسى أقل.

6- الفيتامينات والمعادن: الجاموسى أعلى لاحتوائه على كالسيوم وحديد وفسفور ومنجنيز وبوتاسيوم، لكن الأغنى منهما هو لبن الماعز لأنه يحتوى على 30% منه كالسيوم.

7- سكر اللاكتوز البقرى أقل لذا من يعانون من حساسية اللاكتوز البقرى أفضل لهم، عدا ذلك فإن اللبن الجاموسي أفضل على الإطلاق.