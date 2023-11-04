شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 4400 شجرة فى منطقة شق الثعبان بالقاهرة لمواجهة تلوث الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مراد رئيس برنامج الإدارة المركزية لجودة ونوعية الهواء، أنه تم البدء في زراعة 4400 شجرة بمنطقة شق الثعبان في محافظة القاهرة، ضمن خطة الوزارة السنوية لتشجير المناطق الأكثر تلوثا، وتحسين نوعية الهواء والاهتمام بالمناطق الأكثر تعرضا للصناعات الملوثة، والتي تتضمن تشجير عدد من الشوارع والميادين بتلك المناطق.

وأوضح مراد في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المشروع يستهدف زراعة أكثر من 4400 شجرة تم اختيارها والأنواع الملائمة لكل منطقة، والتى تتميز بسرعة النمو والقدرة على تحمل الملوثات، للمساهمة فى امتصاص 7طن يومياً من ثاني اكسيد الكربون، وبمعدل ٢،٧ مليون طن سنويا، وجارى استكمال الأعمال بالمنطقة خلال الفترة القادمة.

وأشار مراد إلى أن هذه الجهود بالإضافة إلى المبادرات الخاصة بالتشجير كالمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" ، التى شاركت فيها الوزارة في العام الأول بزراعة ما يقرب من 1,3 مليون شجرة فى أغلب محافظات الجمهورية، ومبادرة "حياة كريمة" بمرحلتيها والتى ساهمت الوزارة فيها بزراعة حوالى 500 ألف شجرة ، كل هذه الجهود تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مؤكدة حرص الوزارة على مشاركة كافة فئات المجتمع في مثل تلك المبادرات وخاصة أطفال المدارس وشباب الجامعات، والكنائس والمساجد على مستوى الجمهورية، وتربية النشء على حب الزراعة والاعتناء بها كجزء مهم لتنمية الوعى البيئي.