شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 ترانيم للعذراء مريم في الكنيسة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للسيدة مريم العذراء مكانة كبيرة فى الكنيسة، حيث تقيم لها القداسات والصلوات وتخصص أيام لها فى الشهر للحديث عن فضلها ومكانتها ومعجزاتها عبر العصور، كما خصص مرنمو الكنيسة العديد من الترانيم الخاصة بالسيدة مريم العذراء.

تذخر كنائس مصر خلال فترة الاحتفال بصوم السيدة مريم العذراء بالعديد من الألحان والترانيم خلال القداسات، يأتى على رأسها ترنيمة "سلام سلام لك يا مريم" وسلامى أهديك يا مريم البتول فؤادى أضناه سراب وخمول"و ترانيم عن تمجيد القديسة مريم "يا أولاد مريم وافوا للسرور فى شهر تكرّم من بين الشهور" و"يا مريم البكر فقتى الشمس والقمرا وكل نجم بأفلاك السماء سرى" و" يا مريم القديسة أنت رجاء العالم سلام.. سلام.. يا مريم" وترانيم عن طلب شفاعة السيدة مريم العذراء و" يا مريم دايمًا نناديك وكنيستنا بتعرفنا أنت هى الحمامة الحسنة يا شفيعة للبشرية" وترانيم عن عظمة السيدة مريم العذراء " يا مريم البكر فقتى الشمس والقمرا وكل نجم بأفلاك السماء سرى" وترانيم عن العذراء الحزينة تحت الصليب " يا مريم نحن بنوك فى خبائك نحتمى ونحٌيى فى لقاك أُم فادينا العلى فهلمى لحمانا واسرعى نحو الغريق لا لنا الاٌ الرجاء ودعاك فى الشقاء إليك يا عذراء قد تهافتنا" وترانيم عن الصلاة للسيدة مريم العذراء مريم الشفيعة باللهجة اللبنانية " يا مريم يا أم الله إبنك بالمجد تجلّى إم الفادى وإم الكون وإم المسكونة كلها" وترانيم عن العذراء مريم النقية - زكريا – إشعياء " يامريم يا أم النور رب المجد إصطفاك يا جوهر غالى ومصون طوباك طوباك"، وترانيم عن العذراء مريم وحنانها "دخيلك يا عدرا دخيلك ناديلى هلّق لابكيلك أحزانى شمعة بضوّيلك بدموع الخاطى بلاقيلك" وترانيم عن الشفيعة المؤتمنة حمامة السلام بتباركى كل خطواتى "شفتك ياعدرا فى حياتى لما اصرخ لك فى صلواتى وعنيى بالروح شايفاك".

وتعتبر أيقونات السيدة مريم العذراء عديدة جداً، ولكن السيدة مريم العذراء بحسب التقليد الأرثوذكسى، لاتُرسم وحدها أبداً، بل هى دائماً مع السيد المسيح. ويتم تكريمها لأنها ترشد دائماً إلى ابنها.

وما يجمع بين أيقونات السيدة، أنها تحتوى غالباً على 3 نجوم: الأولى على هامة العذراء، والاثنتان الباقيتان على كتفيها. وتشير هذه النجوم بحسب التفسير الرمزى الشائع إلى أن السيدة كانت "قبل الولادة عذراء وفى الولادة عذراء وبعد الولادة عذراء".

وتركّز الأيقونة على أساسين هامين فى التعليم الأرثوذكسى يختصان بالعذراء مريم: هى "والدة الإله" و"الدائمة البتوليّة".