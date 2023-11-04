أول شهيد.. الطيار المجنون يروي كواليس استشهاد شقيق السادات في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

قال اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، الشهير بالطيار المجنون، إن مصر لا يلوى ذراعها، مشيرًا إلى أن اللواء طيار محمد حسني مبارك نجح في تخريج ٤٠٠ طيار بعد نكسة يونيو في ٣ سنوات فقط.

واضاف "المنصوري"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب: أن عاطف السادات شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان أول شهيد طيار في حرب أكتوبر.

وأشار إلى أن عاطف السادات افتدى زملاءه من الطيارين، ودخل بطائرته في سرب طيارات إسرائيلية كان يطاردهم.

وفي الحلقة الخاصة والاستثنائية وفي الذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر العظيم، حكي البطل تفاصيل جديدة عن النصر العظيم.

وكشف "المنصوري"، سر إطلاق لقب الطيار المجنون عليه، وكيف نجا بطائرته في الحرب بعد نفاد الوقود، وروى باكيا، وصية أحد زملاءه في الحرب لزوجته والتي جاء فيها: عفي نفسك انتي شابة وصبية وتزوجي رجل صالح.

وكشف المنصوري أيضا سر حصوله على ميدالية جرحي الحرب مرتين.

وقال الطيار المجنون: "الجندي المصري بمنتهى العفوية وضع قدمه فوق رقبة العدو الإسرائيلي، والشعب المصري هو البطل.. من ٧ آلاف سنة كان موجود أطهر وأشرف جيش في العالم، مصر عندها ميسترال ورافال وسيسي واللي عنده كلمة يلمها".

وشرح أيضا كيف استعاد سلاح الطيران همته مرة ثانية بعد نكسة 1967.

وكشف وصيته لزوجته وقت الحرب، قائلا: قلت لمراتي عندي منك عيلين.. ربيهم، ولو عرفت إنك اتجوزتي هطلع لك من التربة.