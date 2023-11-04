سمير غطاس منتقدًا خطاب نصر الله: حوله من زعيم إلى محلل سياسي درجة ثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

انتقد الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله حول الحرب في غزة، قائلًا: "خطاب لغوي فارغ.. وليته صمت ولم يتكلم".

وقال "غطاس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن خطاب حسن نصر الله اليوم حوله من زعيم حزب إلى محلل سياسي درجة ثالثة.

وأضاف رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن خطاب حسن نصر الله يؤكد أنه وكيل عام للإيرانيين في المنطقة، مشيرًا إلى أن أمين حزب الله حاول برأة نفسه وإيران من عمليات 7 أكتوبر التي قامت بها حماس.

وأكمل غطاس: حسن نصر الله مرتدع ولا يظهر بشكل علني منذ سنوات، وهو الذي رفع سقف التوقعات من خلال مقدمات للخطاب وكأنه سيزلزل الدنيا، متسائلًا: ما هي نتيجة حرب 2006 التي خاضها حزب الله لتحرير مزارع شبعا؟.. وقتها قال نصر الله أن إسرائيل أهون من خيوط العنكبوت فلماذا لم يقطعها؟، هل الحرب نجحت في تحرير سنتيمتر واحد من مزارع شبعا.