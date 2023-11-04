الطيار المجنون يكشف وصيته خلال حرب أكتوبر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

كشف اللواء طيار أحمد كمال المنصوري الملقب بالطيار المجنون في حرب أكتوبر، من جانب قوات الاحتلال عن وصيته خلال الحرب حيث كتب لزوجته قائلا لها: "لا تتزوجي بعد استشهادي وكرسي حياتك لخدمة ولدي".

وأضاف "المنصوري" خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أنه تمكن من إسقاط طائرة قائد السرب الإسرائيلي في معركة ١٣ دقيقة بـ ٤ صواريخ فقط، مؤكدًا أنه يذهب إلى طائرته أسبوعيا في المتحف ويقول لها بحبك وحشتيني.

وتابع المنصوري خلال اللقاء قائلا: نزلت على مدق في الزعفرانة بعد نفاد وقودي في معركة ال١٣ دقيقة، وتعتبر معركة المنصورة من أطول المعارك في التاريخ حيث أسقطنا فيها ١٨ طائرة اسرائيلية.

وأوضح "المنصوري"، أن العدو الإسرائيلي لديه استعلاء وصلف وكبرياء مؤكدًا أن "الإيمان.. التضحية.. الموت.. شعار الطيارين المصريين".