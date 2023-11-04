بينها زيادة الغرف الفندقية.. عمرو القاضي: أنشأنا استراتيجية للترويج السياحي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن هيئة تنشيط السياحة لها ثلاث أدوار أساسية، الأول هو ترويج وتنشيط السياحة الدولية لمصر، والثاني هو تنشيط السياحة الداخلية، والثالث رفع مستوي الوعي السياحي لدى المواطنين.

أضاف القاضي، تصريحات تليفزنونية، أنه على مستوي الترويج الدولي، يتم الاستناد على دراسة تسويقية، أجريت عام 2021، نتج عنها استراتيجية ترويجية جديدة يتم تطبيقها على الأرض على محورين أساسيين.

وأوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن "المحور الأول" هو ترويج الجماهير، ويعتمد على الحملات الإعلانية، والعلاقات العامة، والصحفيين، والزيارات إلى مصر، وتنظيم فعاليات ترويجية ثقافية وفنية ورياضية، والمحور الثاني، هو التنشيط المهني مع شركاء المهنة، سواء منظمي الرحلات الدوليين، وشركات الطيران الدولية، ووسائل الإعلام الدولية، وورش عمل، ومؤتمرات، وحملات مشتركة، وبرنامج تحفيز الطيران، وأنشطة ومبادرات متعددة.

وأشار إلى، أنه تم عمل دراسة تسويقية ومن مخرجاتها تم استخراج استراتيجية الترويج السياحي، والأخرى السياحة الوطنية التي تتكون من ثلاث أضلاع تتمثل في الآتي:

- زيادة حركة الطيران الدولي إلى مصر.

- زيادة الغرف الفندقية.

- تحسين تجربة السائح في مصر.

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