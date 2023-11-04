أخبار مصر

برلمانى يشيد بدور الأوقاف في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:
وصف النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب مساهمة وزارة الأوقاف في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بالتاريخي والمهم مؤكداً أن هذا الدور من القيادات والأئمة والدعاة بوزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يؤكد بكل جلاء أن الدولة المصرية أصبحت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى دولة المؤسسات.

ووجه "شمس الدين"، التحية للعالم الكبير الدكتور محمد مختار جمعة الذي حقق نجاحات مبهرة وجعل أدوار وزارة الأوقاف متعددة داخل مصر وخارجها معتبراً كل من شاركوا فى قوافل المساعدات من وزارة الأوقاف للأشقاء الفلسطينيين بالأبطال والبواسل.

كما وجه التحية والتقدير لجميع القيادات والعلماء والأئمة والدعاة بوزارة الأوقاف على جهودهم الكبيرة فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للاشقاء الفلسطينيين لتخفيف الاثار السلبية والخطيرة التى يتعرضون لها بسبب الاعتداءات والمجازر البشرية والدموية والوحشية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وطالب قادة وشرفاء العالم بالتدخل العاجل باسم الإنسانية للوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين والاستجابة لنداءات مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف هذه الاعتداءات التي أدت إلى مقتل الآلاف من الشهداء الأبرياء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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