رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى احتفالية عن العودة للهوية الأصلية.. صور

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال "لف وارجع U Turn"، بحضور أكثر من 11000 مشارك، و3000 طفل من مختلف كنائس مصر الإنجيلية، وبمشاركة الدكتور القس مايكل يوسف، مؤسس قناة الملكوت والواعظ العالمى، والقس سامح موريس، راعى الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوباره، كما شارك القس زياد شحاده، وماك باول بمجموعة رائعة من الترانيم، بجانب حضور عدد كبير من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، من رؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء المجلس الملى الإنجيلى العام وخدام الكنائس الإنجيلية.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية خطاب الحفل، وفى بداية كلمته قال: "الإخوة الأحباء، أرحب بحضراتكم جميعًا، وأرحب بالدكتور القس مايكل يوسف وزوجته السيدة اليزابث يوسف أهلًا بكما فى مصر، وأود أن أتقدم بالشكر على القائمين على هذا اللقاء، خدمة Leading the Way وجميع فرق الخدمة المتعددة التي شاركت فى تنظيم هذا اليوم، كما يسعدنى أن أقدم الدكتور القس مايكل يوسف الذى يفتخر انه من أصل مصرى ومؤسس قناة الملكوت وخدمة Leading the way وراعى كنيسة الرسل في جورجيا. وألف عدد من الكتب وترجم عدد منهم إلى اللغة العربية وقد اصدرتها دار الثقافة، وهو عاشق لمصر ومحب للمصريين ومرتبط ببلده ارتباط وثيق وشارك فى كثير من المواقف المشرفة الداعمة لمصر.

وتابع رئيس الطائفة خلال كلمته: "تغيير الاتجاه هو العودة "U-Turn"إلى هويتنا الأصلية كمثل الابن الضال، واليوم فرصة للرجوع لأنفسنا، لنرى ماذا كنا وكيف أصبحنا، يا أحبائى عالم اليوم مليء بكل ما يمكن أن يشتتنا، عن إدراك هويتنا وفقدان سلامنا، وعلينا أن نعلم بأن العودة قرارٌ حُر وتأكيد على الرجاء، وطريق ومسيرة حياة".



احتفالية عن العودة للهوية الأصلية (3)



احتفالية عن العودة للهوية الأصلية (1)



احتفالية عن العودة للهوية الأصلية (2)