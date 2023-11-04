شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية نوفمبر.. تعرف على تفاصيل الجناح المصرى فى قمة المناخ بدبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تبحث وزارة البيئة حاليا مشاركة الوزارات المعنية في فعاليات مؤتمر المناخ COP28، المزمع إقامته نهاية الشهر الحالى ويمتد لمنتصف ديسمبر 2023بما يلائم الأيام الموضوعية للمؤتمر، إضافة لعرض قصص النجاح المصرية فى مواجهة آثار تغير المناخ سواء بالتخفيف أوالتكيف فى الجناح المصرى، الذى انتهت من تجهيزه ووضع التصميم الخاص به، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية، وبحث تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودور اتحاد الصناعات المصرية، ومشاركة بعض الجهات الوطنية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبورصة المصرية فى الجناح المصرى بقمة دبى .
جدير بالذكر أن مصرتستعد للمشاركة فى قمة مؤتمر المناخ المقبلة التى ستعقد فى دولة الإمارات الشقيقة cop28 ، و البناء على النجاح المحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر سواء على المستوى الفني ودعم قضايا المناخ، أو على مستوى تحقيق الزخم ورفع الوعي والمشاركة المجتمعية في مواجهة آثار تغير المناخ، واستكمال العمل في عدد من المحاور ومنها صياغة هدف عالمي للتكيف، إضافة لاستكمال العمل على المبادرات التي تم إطلاقها خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ومنها مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، ومبادرة المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا.
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