شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروعات وزارة الرى ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
1- تم تأهيل ترع بمراكز مبادرة حياه كريمة بأطوال إجمالية 5733 كيلومتر .
2- بلغ إجمالى أطوال الترع التى تم الانتهاء من تأهيلها حوالى 4138 كيلومتر .
3- جارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1595 كيلومتر .
4- تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات متنوعة فى مجالات تأهيل الترع وحماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لإستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار .
5- ساهمت المشروعات التى تم تنفيذها فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة .
6- تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز فى مبادرة "حياه كريمة" من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة .
7- يجرى تنفيذ 4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة .
8- تم تدبير 138 قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز 250 ألف متر مربع فى 16 محافظة
9- تم اقامة 153 مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل “مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية”.
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