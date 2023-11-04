شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف جوهرية لمبادرة جامعة القاهرة لمواجهة الأمية الكربونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مبادرة "محو الأمية الكربونية".

وفيما يلى ينشر " الخليج 365" أهداف المبادرة لمحو الأمية الكربونية:-

1- تهدف المبادرة لنشر الوعي وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة داخل جامعة القاهرة وخارجها.

2- توعية وتثقيف منسوبي الجامعة حول مفهوم البصمة الكربونية وتأثيراتها البيئية والمناخية

3- تعريف منسوبى الجامعة بالإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها للحد من هذه البصمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

4- تشجيع المشاركين على ابتكار حلول عملية مستدامة للتحديات البيئية المحيطة بهم.

5- رفع الوعي حول أهمية الاستدامة وحماية البيئة في مصر ومكافحة التغير المناخي.

6- تشجيع الابتكار والتفكير الإبداعي للتصدي للتحديات البيئية المختلفة

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة فازت بالمركز الأول بمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وكانت جامعة القاهرة قد أنشأت مكتبا للاستدامة بين الجامعات المصرية في عام 2020، كما تم إنشاء المكاتب الخضراء في مختلف كليات الجامعة ومعاهدها بهدف تحقيق بنود الخطة الاستراتيجية للجامعة في الملف البيئي وفي إطار رؤية مصر 2030.