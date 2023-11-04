شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم الدولى يستقبل 43 رحلة طيران دولية أوروبية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول، بينها 4 رحلات من المطارات التشيكية، و15 رحلة من بولندا، و8 رحلة من ايطاليا، ورحلة من سلوفاكيا، و6 رحلات من ألمانيا، رحلتين من فرنسا، ورحلة من النمسا، ورحلة من بلجيكا.
يذكر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، 147 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.
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