الهلال الأحمر المصري: مخزون المساعدات بمعبر رفح شارف على النفاد ونحتاج للمزيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور رامي الناظر، الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن مخزون المساعدات الإنسانية المخصص لسكان غزة بمعبر رفح شارف على النفاد ونحتاج للمزيد من المعونات والمساعدات في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: أدخلنا 90% من مخزون المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة عبر معبر رفح المصري، ومخزون المساعدات قد شارف على النفاد، مناشدًا الفاعلين في العمل الإنساني والمنظمات في تكثيف إرسال المساعدات والمعونات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن 370 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبرت معبر رفح الحدودي ودخلت القطاع بالفعل، مشيرًا إلى أن حجم المساعدات وصل 7 آلاف طن.

وتابع: لدينا خلية عمل تعمل على مدار الساعة سواء بمعبر رفح أو مطار العريش، مؤكدًا: منذ بداية الأزمة استقبلنا 72 طائرة قادمة من 17 دولة و13 منظمة دولية إلى مطار العريش بحمولات أكثر من 1500 طن، ولكن الأزمة الإنسانية في غزة مازالت متفاقمة وتتطلب المزيد من المساعدات.